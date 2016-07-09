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شاهد: باكستان تنعي "القديس الحي" عبد الستار إدهي

9/7/2016

عمت مشاعر الحزن أنحاء باكستان بعد إعلان خبر وفاة رجل الأعمال الخيرية الشهير عبد الستار إدهي، مؤسس إحدى كبريات المنظمات الخيرية في باكستان.

وعرف إدهي، الذي توفي عن 88 عاما، بالتقشف والكرم، حتى لقبه البعض باسم "القديس الحي"، وتمتع بسمعة حسنة في باكستان التي يعيش بها نحو 190 مليون نسمة، وتعاني من تفشي الفساد وضعف خدمات الرعاية الاجتماعية والصحة العامة.

ووصف نواز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، الراحل بأنه "خادم عظيم للإنسانية" وقال إنه سيُمنح وسام الرئاسة بعد وفاته وستقام له جنازة رسمية.

وقال شريف قبل ساعات من وفاة إدهي "هناك رجال قلائل قدموا خيرا كثيرا وصنعوا فارقا كبيرا لحياة ومعيشة الشعب الباكستاني مثل عبد الستار إدهي".

وقال فيصل، ابن إدهي، في تصريحات للصحفيين بمدينة كراتشي إن والده كان يعاني منذ سنوات من الفشل الكلوي.

وكانت حكومة شريف قد عرضت على إدهي نقله جوا للعلاج في الخارج؛ لكنه رفض قائلا إنه يرغب في العلاج بمستشفى عام في بلده.

وتدير مؤسسة إدهي أسطولا كبيرا من سيارات الإسعاف ودور للأيتام وعيادات طبية في كل أنحاء البلاد.

وفي العام الماضي عندما ضربت موجة حارة مدمرة كراتشي كانت مؤسسة إدهي في طليعة الاستجابة؛ حيث اعتنت سيارات الإسعاف بالمرضى واستخدمت غرف حفظ الموتى بمؤسسة إدهي لحفظ الموتى ودفن الكثير من الفقراء أفراد عائلاتهم في مقبرة إدهي دون مقابل.

ويتوقع أن تكون جنازة إدهي اليوم السبت واحدة من أكبر الجنازات في تاريخ باكستان.

وحظي إدهي باحترام من جميع طوائف وطبقات المجتمع الباكستاني لنمط التقشف والتواضع الذي كرسه لمساعدة الفقراء بصرف النظر عن خلفيتهم الدينية، في بلد يعصف به الصراع الاجتماعي والعرقي والديني.

وكان إدهي معروفا بانتقاداته لجماعات إسلامية مثل حركة طالبان الباكستانية لهجماتها على المدنيين، كما وجه انتقادات للحكومة لانعدام الكفاءة وتفشي الفساد، وشجب النخب لتهربها من الضرائب.

وقدمت مؤسسة إدهي المساعدة للمتضررين حول العالم في بنغلادش وأفغانستان وإيران وسريلانكا وكرواتيا وإندونيسيا، كما وصلت بمساعداتها إلى الولايات المتحدة بعد إعصار كاترينا عام 2005.

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