شاهد: الكوريون يواجهون الحر الشديد بالبنادق

قام آلاف الأشخاص في وسط العاصمة سول بكوريا الجنوبية، برش المياه على بعضهم البعض وإطلاقها من بنادق المياه اليوم السبت (9 من يوليو/تموز) في "مهرجان بنادق المياه" الذي يهدف إلى تخفيف حدة الحر في الصيف.

ودوى صوت الموسيقى الصاخب في الطرقات التي أغلقت من أجل هذه المناسبة.

وكان الناس يجرون ويرشون المياه على بعضهم البعض. وقامت ثلاث شاحنات إطفاء برش المياه على الحشد فيما زاد من الإحساس ببهجة المناسبة.

وقال، أحد المشاركين ويدعى "إيوم وو هيون" 21 عاما: "الجو حار جدا والرطوبة عالية وبالتالي فإن مهرجان المياه خفف عني الشعور بالحر كما أنها تجربة ممتعة حقا".

وسوف يستمر مهرجان بنادق المياه الرابع حتى غد الأحد 10 من يوليو/تموز.