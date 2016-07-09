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جبهة النصرة تبدأ معركة "كسر الحصار" وتتقدم بحلب

9/7/2016

المعارك في حلب

أعلنت المعارضة السورية السيطرة على مناطق قرب طريق "الكاستيلو" شمالي حلب، وذلك بعد ساعات من بدء معركة "كسر الحصار" عن المدينة، حيث نفذت جبهة النصرة عمليتين "انتحاريتين" وقتل 25 مسلحا من المليشيات المساندة لقوات النظام.

وقال مراسل الجزيرة مساء السبت إن المعارضة السورية أعلنت السيطرة على "التلة الجنوبية" المطلة على طريق "الكاستيلو" في جمعية الملاح شمالي حلب، كما سيطرت المعارضة و"جبهة النصرة" على عدة مواقع استراتيجية في منطقة الملاح بعد هجوم مشترك على قوات النظام المتمركزة هناك.

وأكدت "جبهة النصرة" تنفيذها عمليتين "انتحاريتين" ضد تجمعات لقوات النظام في منطقة الملاح (شمال حلب)، في إطار بدء ما سمته الجبهة كسر الخطوط الدفاعية الأولى لقوات النظام في المنطقة، كما أكدت النصرة سيطرتها على عدة نقاط استراتيجية بالمنطقة.

وقال، مراسل الجزيرة، أحمد العساف، إن التفجيرين استهدفا موقعين سيطرت عليهما قوات النظام والمليشيات مؤخرا، مضيفا أن قوات النظام هاجمت -في المقابل- حيي بني زيد والخالدية (جنوب طريق الكاستيلو) بعد سيطرتها على مناطق شمالي الطريق.

وترافق هذا التطور مع مقتل 25 مسلحا من "لواء الباقر العراقي" الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري، وذلك خلال الاشتباكات الدائرة في مزارع الملاح وقرية الشقيف (شمال حلب) حيث تتواصل المعارك بين المعارضة المسلحة وقوات النظام المدعومة بمليشيات أجنبية في محيط طريق الكاستيلو.

وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة إن طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام شنت غارات كثيفة على طريق "الكاستيلو" وبلدتي عندان وكفر حمرة بريف حلب، بينما أعلنت قوات النظام تمكنها من قطع طريق "الكاستيلو" ناريا بعد سيطرتها على مواقع تطل عليه في مزارع الملاح.

المصدر : الجزيرة مباشر
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