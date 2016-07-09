تقارير عن مقتل العشرات في اشتباكات جوبا

سلفا كير وريك مشارك في مؤتمر صحفي/ أرشيفية

ذكرت تقارير إعلامية أن نحو 146 شخصا قتلوا في اشتباكات في جوبا عاصمة جنوب السودان، في الوقت الذي يبدو فيه أنها تنزلق إلى فوضى قبل يوم من احتفال أحدث دولة في العالم بمرور خمسة أعوام على الانفصال عن السودان.

وبحسب إذاعة "تمازج" استقبلت مشرحة المستشفى التعليمي في جوبا – المستشفى الحكومي الرئيسي- أكثر من 90 جثمانا لجنود ومدنيين، حسبما قال طبيب يعمل هناك -رفض الكشف عن اسمه-.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية أن أغلب الجثامين لرجال.

وقال راديو تمازج إن عدد الجثامين في المستشفى بلغ 109 وقال إن 37 شخصا آخر قتلوا أيضا، لتصبح الحصيلة 146 قتيلا.

كانت مناوشات قد اندلعت بين أفراد من الجيش الشعبي لتحرير السودان الحكومي والمتمردين من قوات المعارضة بالقرب من القصر الرئاسي حيث كان الرئيس سلفا كير مجتمعا بنائبه زعيم المتمردين السابق ريك مشار أمس الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام محلية وبعثة الأمم المتحدة في البلاد بسماع دوي أعيرة نارية وقنابل يدوية وقذائف هاون.

وأضافت المحطة الإذاعية أن القتال امتد تقريبا لجميع أنحاء المدينة وأنه من غير الواضح من يقاتل ولماذا.

وقال متحدث باسم الجيش ومتحدث باسم المتمردين إنه ليس بإمكانهما إعطاء حصيلة للقتلى والمصابين.

وقال جيرميه يانغ وهو عامل إغاثة لدى منظمة (وورلد فيجن في جوبا) " هناك أشخاص يسيرون في الشوارع ولكن المناخ يسوده التوتر".

وقال عبر الهاتف " نحن قلقون للغاية نظرا لاحتمال تدهور الأوضاع ".

وقال المتحدث باسم الجيش لول رواي كوانج في وقت سابق "عاد الوضع إلى طبيعته ".

وذكرت صحيفة (سودان تريبيون) أن المتحدث باسم مشار، جيمس غاديت، قال إن القتال بدأ عندما فتحت قوات الأمن التابعة للرئيس كير النار على الحرس الشخصي الخاص بمشار.

وتصاعد صراع على السلطة بين كير ومشار إلى صراع مسلح في كانون أول/ديسمبر عام 2013، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص. وشكل الرجلان حكومة انتقالية في نيسان/أبريل الماضي.