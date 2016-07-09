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بالفيديو: الثيران تنطح 6 أشخاص في مهرجان سان فيرمين بإسبانيا

9/7/2016

تعرض ستة أشخاص للنطح يوم الجمعة اثنان منهم في حالة خطيرة وذلك في اليوم الثاني لمهرجان سان فيرمين للركض أمام الثيران والذي يستمر أسبوعا في شمال إسبانيا حيث يطارد الثيران المتسابقين المتشحين باللون الأحمر عبر شوارع بامبلونا.

ونظمت بلدات إسبانية كثيرة مهرجانات للثيران خلال هذا الصيف.

ويعد مهرجان سان فيرمين الأكثر شعبية على المستوى الدولي، ويجذب ألاف المحتفلين وكثير منهم من مناطق بعيدة مثل الولايات المتحدة وأستراليا.

وقال مانويل مونستينو نائب مدير مستشفى نافارا إن أحد المتسابقين تعرض للنطح في الصدر وتعرض آخر للنطح في البطن.

وشارك في السباق الذي استمر خمس دقائق و 46 ثانية ستة ثيران من مزرعة سيبادا جاجو المعروفة بضراوة حيواناتها.

ويبدأ السباق اليومي للثيران في الساعة الثامنة صباحا (السادسة بتوقيت غرينتش) وعادة ما يستمر بين ثلاث وخمس دقائق. وهناك ثمانية سباقات في الإجمالي خلال المهرجان.

 

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(الجزيرة)
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