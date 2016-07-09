"الناتو" يواصل تدريب القوات الأفغانية حتى 2017

أمين حلف الناتو ينس ستولتنبرغ/ رويترز

وافق زعماء حلف شمال الأطلسي" الناتو" على مواصلة تدريب قوات الأمن الأفغانية حتى عام 2017 وتمويلها حتى عام2020 .

وقال ينس ستولتنبرغ أمين الحلف خلال جلسات قمته في وارسو "مازالت أفغانستان تواجه حالة من عدم الاستقرار والعنف الخطيرين.. لذلك رسالتنا واضحة: أفغانستان لا تقف وحدها وإننا ملتزمون تجاهها على المدى الطويل".

وتابع ستولتنبرغ أن عدد أفراد قوات الناتو المشاركين في مهمة "تدريب الدعم الحازم" العام المقبل من المتوقع أن يبقى متماسكا عند نحو 12 ألف جندي.

وستواصل القوات الأفغانية أيضا الحصول على تمويل حتى عام 2020 "عند المستوى الحالي، وهو خمسة مليارات دولار سنويا أو ما يقرب من ذلك، طبقا لما ذكره ستولتنبرغ.