الاحتلال يعتقل أردنيا تسلل إلى داخل الحدود الإسرائيلية

بدأت أجهزة الأمن الإسرائيلية التحقيق مع شاب أردني تسلل على ما يبدو عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية وحاول خطف امرأة إسرائيلية.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن الشاب ألقى حجرا باتجاه سيارة إسرائيلية وحاول خطف سائقتها؛ لكنه فرّ حين لاحظ بعضُ عابري الطريق وجوده واستدعوا قوات الشرطة.

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية طاردت الشاب وأطلقت عليه النار ثم نــُــقل إلى مستشفى "بوريا" في طبريا لتلقي العلاج. والتقط المصور الإسرائيلي "رام راخمون" صوراً ثابتة للشاب الأردني.

وبدأت سلطات الاحتلال التحقيق في ملابسات الحادث لمعرفة كيفية وصول الشاب الأردني لهذه المنطقة الحدودية.