أسرة مرشد "الإخوان": مُنعنا من زيارته وقلقون على صحته

المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع

قالت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "محمد بديع" اليوم (السبت) إنها "قلقة على صحته، وإنها مُنعت من زيارته اليوم بمقر سجنه جنوبي القاهرة". فيما قال مصدر أمني إنه "تم نقله فجرا لمستشفى حكومي إثر "تدهور" في صحته.

ونشرت مواقع محلية مصرية، أنباء منذ فجر اليوم السبت، عن "وفاة بديع (المسجون حاليا) وأخرى عن تدهور في صحته". غير أنه لم يصدر أي بيانات رسمية من السلطات المصرية حول حالته الصحية.

فيما قالت أسرة بديع في بيان لها اليوم السبت إنها "ليس لديها أي معلومات حول الحالة الصحية للمرشد"، مؤكدة أن "ما نشر حول الأمر مثير للقلق وجاري التأكد منه من خلال التواصل مع المحامين.

وحملت أسرة بديع السلطات المصرية "المسؤولية كاملة عن حالته الصحية" مشيرة إلى أنه "تم منعها من الزيارة لثالث مرة على التوالي خلال أسبوعين، آخرها صباح اليوم".

من جانبه، قال مصدر قانوني مسؤول في هيئة الدفاع عن قضايا جماعة "الإخوان" إننا "نحاول الوصول للحقيقة منذ أن وصلتنا الاتصالات الهاتفية حول شائعات بخصوص صحة المرشد وحياته

وأضاف: "مازلنا نتحرى حقيقة الأمر، ونستغرب حالة التعتيم والصمت من الجانب الأمني".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما جاء في البيان، غير أن مصدرا أمنيا، بمصلحة السجون المصرية، نفى ما تردد عن "وفاة بديع داخل السجن" قائلا "تم نقله لمستشفى المَنيل الجامعي بالقاهرة فجر اليوم، بعد تدهور حالته الصحية".

وأوضح، المصدر الأمني الذي رفض ذكر اسمه أن "بديع يعاني هبوطا في الدورة الدموية، وتم نقله للمستشفى عدة مرات خلال الأسابيع الماضية".

في وقت سابق صدرت أحكام أولية، ضد بديع، الذي يتواجد في "سجن ملحق المزرعة" جنوبي القاهرة، محكوما في عدة قضايا، بعضها تصل محكوميته إلى 25 عاما، إلا أن هذه الأحكام مازالت تنتظر الطعن أمام محكمة النقض المصرية

ومطلع يناير/كانون ثان الماضي، نُقل محمد بديع، من سجنه جنوبي القاهرة، إلى مستشفى حكومي غربي العاصمة، لإجراء عملية جراحية عاجلة، وتمت إعادته للسجن مرة أخرى بعد أيام.

وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عامًا) تم اعتقاله في أغسطس/آب 2013، علي خلفية تهم ينفيها بارتكاب "أعمال عنف" عقب "فض اعتصام رابعة" الشهير آنذاك، وهو المرشد العام الثامن، لجماعة الإخوان المسلمين، بعد انتخابه في 16 من يناير/كانون ثان 2010، خلفا للمرشد السابق محمد مهدي عاكف المحبوس أيضا، بالتهم ذاتها، التي يواجهها بديع.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، ومعاقبة أي منتمٍ للجماعة ببنود قانون "مكافحة الإرهاب" وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.