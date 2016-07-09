أزمة نقص السلع التموينية تواجه حلب بسبب حصار النظام

قوات النظام السوري تحاصر الأحياء الشرقية في حلب

يعيش نحو (200 ألف شخص) في الأحياء الشرقية من "حلب" التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة المسلحة منذ العام 2012، وتحاول قوات النظام إحكام الحصار عليها تماما قبل السيطرة عليها.

ويخشى سكان الأحياء المحاصرة في شرق "حلب" الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة المسلحة أزمة تموين خانقة قد تواجههم، بعد أن تمكنت قوات النظام السوري من قطع أخر طريق تموين لهم.

من جهة أخرى، أعلن النظام السوري تمديد الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ الأربعاء، لمدة 72 ساعة، مع أنه واصل خلال هذه الهدنة هجومه لمحاصرة "حلب"، وواصل قصف أحيائها الشرقية.

واستأنفت، قوات النظام، السبت، قصفها لهذه الأحياء ما أدى إلى وقوع أربعة قتلى.

كما أعلن الدفاع المدني في الأحياء الشرقية استهداف مقر له بالقصف، ما أدى إلى مقتل أحد المتطوعين العاملين معه.

وأطلقت، الفصائل المعارضة المسلحة، السبت، صواريخ وقذائف على الأحياء الغربية التي تسيطر عليها قوات النظام.

وقال، بلال القاطرجي، أحد سكان حي بستان القصر في القسم الشرقي من حلب "قبل يومين توجهت إلى السوق وعبأت خزان دراجتي النارية بالوقود. أما اليوم فلم أجد نقطة وقود ولا حتى أي خضار للبيع بعد أن قطعت طريق "الكاستيلو".

وكانت القوات التابعة للنظام وصلت "السبت" إلى مسافة تبعد حوالى 500 متر فقط من طريق "الكاستيلو" الواقعة شمال مدينة "حلب" رغم محاولات الفصائل المعارضة لصدها.

وبات بإمكان قوات النظام إطلاق النار على أي سيارة أو شخص يسلك هذه الطريق سواء من المدنيين أو من المعارضين المسلحين.

وقال المرصد السوري أن رجلا مع ولديه قتلوا الجمعة في قصف استهدف هذه الطريق.

وقال، أحمد كنجو، وهو أب لأربعة أولاد كما أنه عاطل عن العمل حاليا: "أخشى أن تطول فترة قطع طريق "الكاستيلو" ما سيؤدي إلى نقص كبير في الخبز والمواد الاساسية".

وأعلن جيش النظام السوري إنه يمدد الهدنة لمدة 72 ساعة التي قررها الأربعاء، والتي انتهت صباح السبت.

فيما َتواصل قصف قوات النظام السوري على شرق دمشق أيضا، حيث تمكنت من السيطرة على بلدة "ميدعا" في "الغوطة الشرقية" لتقطع بذلك إحدى طرق التموين الرئيسية لتنظيم جيش الإسلام.

وينتهج النظام السوري سياسة محاصرة العديد من المناطق لحض سكانها على التمرد على المعارضة المسلحة.

وقتل في النزاع السوري الذي اندلع مطلع العام 2011 أكثر من 280 الف شخص فيما تشرد الملايين.