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مقتل 13 مدنيا في قصف للنظام السوري قبل انقضاء مهلة عيد الفطر

8/7/2016

القصف على ريف إدلب – أرشيف

قُتل 13 مدنياً بينهم أطفال وجرح 22 آخربن، في قصف لطيران النظام السوري على مدينة "دركوش" بريف "إدلب" شمالي البلاد.

وأفادت مصادر محلية أن القصف استهدف الأحياء السكنية في المدينة بعدة صواريخ، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً بينهم 5 أطفال.

ويأتي هذا القصف قبل ساعات من انقضاء فترة الـ 72 ساعة التي أعلنها النظام، الأربعاء، لوقف إطلاق النار في البلاد تزامناً مع حلول عيد الفطر.

يشار إلى أن النظام قتل خلال اليومين الماضين، 25 مدنياً 22 منهم في حلب، و 3 في إدلب، ليبلغ بذلك المجموع الكلي لعدد الضحايا المدنيين منذ إعلان وقف إطلاق النار 38 شخصا.

كما أعقب إعلان النظام لوقف إطلاق النار هجوماً على مواقع المعارضة شمال حلب حيث تدور معارك عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام في منطقة الملاح في محاولة من الأخيرة حصار مدينة حلب وعزلها عن بقية مناطق سيطرة المعارضة.

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