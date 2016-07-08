البث الحي
منوعات

علماء يرصدون كوكبا نهاره يمتد لمئات السنين

8/7/2016

رصد علماء فلك كوكبا عملاقا لا يشبه أي كوكب اكتشفوه من قبل إذ يدور حول نجم واحد مرتبط بنجمين آخرين في نظام ثلاثي خلق تكوينا سماويا غريبا.

ويتحدى الاكتشاف الذي نشرته مطبوعة ساينس أمس الخميس الأفكار الراهنة بشأن المسببات التي تجعل أي نظام كواكب قابلا للبقاء.

وفي ظل وجود ثلاثة نجوم في نظامه فمن المفترض أن يشهد هذا الكوكب العملاق شروق الشمس وغروبها ثلاث مرات خلال موسم واحد بينما يشهد نهارا طوال اليوم في موسم آخر، ولأن مدار الكوكب طويل للغاية فإن كل موسم يمتد مئات السنين.

وقال كيفين واجنر من جامعة أريزونا والذي قاد البحث "فإن صادف مولدك موسم النهار فقد لا تعرف أبدا ما هو الليل."

وحجم الكوكب الذي يحمل اسم (إتش.دي 131399 إيه.بي) أكبر أربع مرات من حجم كوكب المشترى -أكبر كواكب نظامنا الشمسي- وهو يدور في نظام مؤلف من ثلاثة نجوم ويقع على بعد 340 سنة ضوئية من كوكب الأرض في كوكبة قنطورس.

ولا يعرف العلماء على وجه الدقة كيفية تكون الكوكب الذي يدور حول نجمه الأم على مسافة تماثل تقريبا ضعفي المسافة التي يدور عندها بلوتو حول الشمس، وهو ما يجعله يحتاج 550 عاما ليكمل مدارا واحدا.

وسبق أن اكتشف العلماء كواكب في أنظمة متعددة النجوم لكنهم لم يرصدوا قط كوكبا يدور حول نجمه الأم على مسافة بمثل هذه المسافة الواسعة، وهو أيضا واحد من كواكب قليلة خارج نظامنا الشمسي أمكن تصويرها مباشرة بالمجهر. 

المزيد من منوعات

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

السودان ومصر.. هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (مواقع التواصل الإجتماعي)