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شاهد: لحظة مقتل 4 من الشرطة الأمريكية وإصابة 7

8/7/2016

قتل 4 عناصر من الشرطة وأصيب 7 آخرون برصاص قناصة استهدفوهم أثناء مظاهرات في مدينة دالاس احتجاجا على مقتل رجلين من السود برصاص الشرطة في مينسوتا ولويزيانا هذا الأسبوع.

وهذا هو أحد أسوأ حوادث إطلاق النار على الشرطة في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.

وقال ديفد براون رئيس شرطة دالاس في مؤتمر صحفي إن قناصين اثنين في موقعين مرتفعين أطلقا النار على 11 من ضباط الشرطة فيما يبدو أنه هجوم منسق.

وقالت الشرطة في وقت لاحق على تويتر إن ضابطا رابعا توفي متأثرا بإصابته.

وتجرى جراحة لواحد على الاقل من الضباط المصابين. وبعض الضحايا أصيبوا بالرصاص في الظهر.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به بعد تبادل لإطلاق النار، وإن فريقا من خبراء المفرقعات يفحص عبوة مشبوهة عثر عليها قرب موقع المشتبه به.

وأضافت الشرطة أن شخصا آخر سلم نفسه رغم أنه لم يصدر أي إعلان عن القبض على قناص ثان محتمل.

وقال مايك رولينغز رئيس بلدية المدينة الواقعة في ولاية تكساس في مؤتمر صحافي "حدث أسوأ كابوس لنا. إنها لحظة مفجعة لمدينة دالاس".

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