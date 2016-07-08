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شاهد: كيف مر العيد على أسرة الشيخ رائد صلاح ؟!

8/7/2016

قالت الحاجة رقية أبو شقرة، والدة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، إنها لم تشعر بالعيد لأن ابنها داخل سجون الاحتلال.

وأضافت أبو شقرة أن معنويات الشيخ عالية، وأنه خلال الزيارة هو الذي يرفع معنوياتهم ويدعمهم وليس العكس.
وقالت منتهى سليمان أبو شقرة، ابنة شقيقة الشيخ رائد صلاح: "خالي رائد كان حريص على زيارتنا في كل عيد رغم انشغالاته والضغوطات عليه". وما يميزه هو بساطته وحبه لأسرته، إضافة إلى اتقان الطبخ والرسم.

وسلم الشيخ رائد نفسه لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ حكم بالسجن لمدة تسعة أشهر بزعم التحريض على العنف.

وقررت مصلحة السجون الإسرائيلية نقله إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة الصحراوي.

وقبل تسليمه نفسه أكد صلاح ثباته على مبادئه الإسلامية والعربية والفلسطينية، مشيرا إلى أنه مستعد لدخول السجن مرة بعد مرة للتأكيد على هذه الثوابت، وأن تقييد حريته لن يثنيه عن مبادئه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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