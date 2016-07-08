شاهد: "كلاب" تتبرع بالدم !

لبى العديد من أصحاب "الكلاب" دعوة للتبرع بالدم من "كلابهم" في مستشفى تعليمي للحيوان تابع لجامعة "بينغتونغ" للعلوم والتكنولوجيا في تايوان.

ويقول الباحثون هناك إنه تم افتتاح أول بنك دم للحيوانات في البلاد.

وأضافوا، إنهم يأملون في مساعدة الكلاب الجرحى في المستشفيات التي ليس لديها إمدادات من دم الكلاب.

ولتلبية متطلبات بنك الدم الخاص بالحيوان والكلاب يجب أن يكون الكلب المتبرع بين 1-8 سنوات من العمر، كما يجب أن يزن أكثر من 20 كيلو جراما على أن يتلقى التطعيمات العادية.

وقال، تساي يي لون، وهو أستاذ مساعد في قسم الطب البيطري ويدير البرنامج، " إن الفكرة مستوحاة بعد زيارة بنك دم الحيوان في جامعة "كاسيتسارت" في بانكوك بتايلاند عام2013.

ويمكن تخزين الدم لمدة 35 يوما، وتركيز خلايا الدم الحمراء لمدة 20 يوما، في حين يمكن تخزين البلازما الطازجة المجمدة لمدة سنة واحدة والبلازما المجمدة منتظم لمدة خمس سنوات، مما يجعل التوزيع المستهدف أسهل بكثير.

