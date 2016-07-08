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شاهد: فيديو مؤثر لفيل يحاول إيقاظ أمه بعد وفاتها

8/7/2016

نشرت مواقع إخبارية فيديو مؤثر لفيل صغير يبلغ من العمر عامين وهو يحاول إيقاظ أمه التي سقطت على الأرض ميتة.

وحاول الفيل الصغير إنعاش أمه التي لفظت أنفاسها الأخيرة خلال سيرها مع صغيرها قرب معبد كافاديامال في منطقة "بالام" جنوبي الهند.

وحاول الفيل الصغير باستماتة إنعاش أمه من خلال حكها في أذنيها فلما يأس لجأ إلى ضربها بفروع الأشجار، ولم استبد به اليأس ألقى بجسده عليها رافضا اقتراب أي أحد منها.

وقال عمال في الحياة البرية بالهند إن الفيل الصغير كان يطارد أي أحد يحاول الاقتراب من الفيل الأم.

وأضافوا أن الفيل الأم تبلغ من العمر 25 عاما وتوفيت مكان سقوطها جراء نزيف داخلي على الأرجح، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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(الجزيرة)
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