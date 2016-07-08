شاهد ـ مصر: حوت مارينا ليس له أسنان

قالت وزارة البيئة المصرية إن الحوت الذي ظهر خلال اليومين الماضيين في منطقة مارينا بالساحل الشمالي، هو أحد أنواع الحيتان البالينية (عديمة الأسنان) والمعروف باسم حوت الزعنفة أو الحوت المزعنف.

وأضافت الوزارة في بيان نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا النوع من الحيتان مقيم في المياه المصرية، ومصنف عالمياً مهدد بخطر الانقراض

وطمأنت الوزارة رواد الساحل أن هذا النوع لا يمثل خطرا على البشر، مشيرة إلى أن حوت الزعنفة يتغذى على الهائمات البحرية والأسماك والقشريات والرخويات صغيرة الحجم؛ من خلال تصفية المياه من الكائنات الحية بواسطة شبكة من الخيوط الدقيقة تتدلى من فكه العلوي.

وأضحت الوزارة أنه تم الدفع بمجموعات علمية متخصصة للرصد والمراقبة والتتبع لحركة الحيوان لمساعدته على الخروج من السواحل الضحلة التي جنح اليها والعودة إلى بيئته الطبيعية في المياه العميقة.

ويشار إلى أنه خلال اليومين الماضيين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الحوت وهو يسبح في المياه الضحلة بساحل مارينا، كما انتشر هاشتاج #حوت_مارينا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق رامي عبد الهادي بقوله: "أكيد الحوت دا إخوان".

أما منة عياد فغرد على موقع تويتر "أنت مش بائس أكتر من حوت طفل مبيمثلش أي خطر على البشر، تاه من السرب بتاعه وحظه جابه على مصر، فيكون مصيره إنه بيتزقل من الناس بالطوب من مصيفيين مارينا".