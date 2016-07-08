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شاهد ـ ستيفن سيغال لرامز جلال: سأزور مصر عند زوال الانقلاب

8/7/2016

أبدى الفنان الأمريكي الشهير "ستيفن سيغال" رغبته في زيارة مصر، إلا أنه علق زيارة مصر بزوال الانقلاب العسكري.

ووعد "سيغال" خلال برنامج "رامز بيلعب بالنار" والذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال  بزيارة مصر مرة أخرى، لكن عليه أن يختار الوقت عندما لا يكون في مصر انقلاب عسكري.

وقال سيغال خلال حواره بالإنجليزية:
I just have to time it when there is no coup going on

ويعتبر الفنان والكاتب الأمريكي "ستيفن سيغال" أحد أشهر نجوم أفلام الحركة والدفاع عن النفس الأمريكية.

وبدأت رحلته مع السينما بتدريبه لأشهر النجوم مثل شون كونري و جيمس ماسون، واشترك في تمثيل العديد من الأفلام الحركية وحققت نجاحا كبيرا على المستوى العالمي.

ويذكر أن الجيش المصري أطاح في انقلاب عسكري بالرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في 3 من يوليو/ تموز 2013، وعين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، قبل أن يتولى قائد الجيش حينها المشير عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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