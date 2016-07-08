شاهد: عودة المنتخب الألماني إلى بلاده بعد الهزيمة من فرنسا

وصل لاعبو الفريق الألماني إلى "ميونيخ" اليوم الجمعة 8 يوليو تموز بعد هزيمتهم أمام فرنسا في قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم

وسجل "انطوان جريزمان" هدفين ليقود فرنسا صاحبة الضيافة لانتصار خاطف على المانيا بطلة العالم وبلوغ نهائي بطولة أوربا لكرة القدم وهو أول فوز في مباراة رسمية لفرنسا على غريمتها منذ 58 عاما.

وستقابل "فرنسا" التي سبق لها الفوز باللقب مرتين "البرتغال" في النهائي يوم الاحد المقبل في باريس بعدما استبسلت في الدفاع أمام "المانيا" التي استحوذت على الكرة لكنها منيت بهدف لا داعي له في الشوط الأول من ركلة جزاء قبل أن تضاعف فرنسا الغلة من هجمة مرتدة في الشوط الثاني.