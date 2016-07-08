شاهد: سقوط ملاهي بالقاهرة وإصابة 5 أطفال

سقطت إحدى الألعاب الكهربائية في حديقة الفردوس الواقعة بحي العباسية في وسط القاهرة، بمن عليها من أطفال، ما تسبب في إصابة 5 منهم، بينهم حالات خطرة حسب تقارير إعلامية محلية.

ونقلت "بوابة فيتو" عن سيدة من شهود العيان أن اللعبة الكهربائية كانت قد تعطلت وتم لحامها وإعادة تشغليها مرة أخرى قبل نصف الساعة فقط من الحادثة.

الأمر ذاته أكده اللواء "عصام كمال" رئيس حي الوايلي، موضحا أنه تم التحفظ على مسؤولي الحديقة من قبل قوات الشرطة بعد التأكد من وجود واقعة إهمال تسببت في سقوط إحدى الألعاب الكهربائية.

ويشار إلى أن صحيفة الأهرام شبه الرسمية كانت قد ذكرت في خبر افتتاح الحديقة قبل نحو العامين أن الحديقة تقع على مساحة (14600 م2) وأشرفت على إقامتها إدارة الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع، وقد استغرق تنفيذها 12 شهرا، وتضم مبنى خاص للأطفال وبرجولات ومطعما رئيسيا.