البث الحي
منوعات

شاهد: سقوط ملاهي بالقاهرة وإصابة 5 أطفال

8/7/2016

سقطت إحدى الألعاب الكهربائية في حديقة الفردوس الواقعة بحي العباسية في وسط القاهرة، بمن عليها من أطفال، ما تسبب في إصابة 5 منهم، بينهم حالات خطرة حسب تقارير إعلامية محلية.

ونقلت "بوابة فيتو" عن سيدة من شهود العيان أن اللعبة الكهربائية كانت قد تعطلت وتم لحامها وإعادة تشغليها مرة أخرى قبل نصف الساعة فقط من الحادثة.

الأمر ذاته أكده اللواء "عصام كمال" رئيس حي الوايلي، موضحا أنه تم التحفظ على مسؤولي الحديقة من قبل قوات الشرطة بعد التأكد من وجود واقعة إهمال تسببت في سقوط إحدى الألعاب الكهربائية.

ويشار إلى أن صحيفة الأهرام شبه الرسمية كانت قد ذكرت في خبر افتتاح الحديقة قبل نحو العامين أن الحديقة تقع على مساحة (14600 م2) وأشرفت على إقامتها إدارة الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع، وقد استغرق تنفيذها 12 شهرا، وتضم مبنى خاص للأطفال وبرجولات ومطعما رئيسيا.

المزيد من منوعات

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

السودان ومصر.. هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (مواقع التواصل الإجتماعي)