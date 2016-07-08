شاهد: حسام حسن يعتدى على مصور بالضرب

شهدت نهاية مباراة المصري وغزل المحلة في ختام مباريات الدوري الممتاز، شهدت "خناقة" حامية الوطيس بين حسام حسن المدير الفني للنادي المصري وأحد المصورين.

ونقلت العدسات التلفزيونية قيام حسام حسن بالركض وراء أحد المصورين والاعتداء عليه بالضرب والركل بالأرجل.

وحدثت اشتباكات بين فريقي "المصري" و"المحلة" عقب المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب الاسماعيلية في ختام مباريات الفريقين بالدوري، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

واعتدى حسام حسن، ومساعده حسن مصطفى، على أحد المصورين وقاموا بتحطيم الكاميرا الخاصة به، واستمرت حالة الاعتداء حتى انقطاع البث.

وأبعد التعادل النادي المصري عن المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، لصالح سموحة الذي تساوى معه في النقاط (55 نقطة)، وتفوق في المواجهات المباشرة.