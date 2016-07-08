شاهد: الديوك تهزم الماكينات بهدفين وتتأهل للنهائي

بات المنتخب الفرنسي على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب كأس الأمم الأوربية لكرة القدم (يورو 2016) المقامة على أرضه حيث صعد إلى النهائي بفوزه على نظيره الألماني 2 / صفر اليوم الخميس في الدور قبل النهائي للبطولة على ملعب "فيلودروم" بمدينة مارسيليا.

وافتتح أنطوان غريزمان التسجيل للمنتخب الفرنسي من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ثم أضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 72.

وبات المنتخب الفرنسي بذلك على بعد خطوة واحدة من أن يصبح أول منتخب يفوز بلقب البطولة الأوربية على أرضه ، وذلك في حالة الفوز في النهائي يوم الأحد المقبل على نظيره البرتغالي الذي صعد بالفوز على منتخب ويلز 2/ صفر أمس الأربعاء.

ونجح المنتخب الفرنسي اليوم في قطع سلسلة انتصارات الألمان أمام أصحاب الأرض، حيث حقق المنتخب الألماني تسعة انتصارات متتالية على أصحاب الأرض في البطولات الكبرى منذ هزيمته أمام نظيره الإنجليزي في نهائي كأس العالم 1966 .