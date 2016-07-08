البث الحي
منوعات

رئيس البرلمان البرازيلي مهندس عزل روسيف يستقيل إثر قضية فساد

8/7/2016

إدواردو كونها ـ رئيس البرلمان البرازيلي المستقيل

استقال إدواردو كونها رئيس البرلمان البرازيلي عن منصبه، وسط تحقيقات في علاقته بفضيحة فساد واسعة النطاق في شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة بتروبراس.

وإدواردو هو مهندس إجراءات عزل الرئيسة الموقوفة عن ممارسة مهامها، ديلما روسيف.

ولدى إعلانه استقالته، اتهم "إدواردو كونها" وزارة العدل وحلفاء روسيف بـ"الاضطهاد والانتقام" ضده، قائلا إنه "دفع ثمنا باهظا لإجراءات عزل الرئيسة".

وأوقف كونها عن ممارسة مهام منصبه منذ شهر مايو/ آيار الماضي، بعد أن اتهمته المحكمة العليا البرازيلية بعرقلة التحقيقات ضده بتهمة الفساد وغسل الأموال.

ويشتبه في أنه أخذ 5 ملايين دولار أمريكي كعمولات، تقول تقارير إنها مخبأة في حساب مصرفي سويسري.

وقبل ايقافه، قاد كونها تمردا تشريعيا ضد روسيف لإخضاعها لإجراءات اتهام  بالتقصير، في خطوة ينظر إليها على أنها انتقام للتحقيق في قضية فساد ضده.

وأوقفت روسيف عن ممارسة مهامها كرئيسة في مايو/ آيار الماضي، وتولى ميشال تامر من حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي إليه إدواردو منصب الرئيس المؤقت، في انتظار إجراءات العزل المتوقع أن تخلعها نهائيا من منصبها. واعتبرت روسيف الإقالة "انقلابا".

ويجري التحقيق مع العشرات من السياسيين والمسؤولين في فضيحة رشى شركة بتروبراس، التي يزعم أن شركات بناء دفعت مليارات الدولارات في شكل رشى للحصول على عقود مع شركة النفط العملاقة.

المزيد من منوعات

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

السودان ومصر.. هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (مواقع التواصل الإجتماعي)