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بالصور: توأمان يحتفلان ببلوغ 103 أعوام معا

8/7/2016

بلغ أكبر توأمين في العالم عامهما الثالث بعد المئة اليوم الجمعة وشربا نخب قضائهما أكثر من قرن معا.

والأخوان هما بيتر وبولوس لانجيروك من بلجيكا ولم يتزوج أي منهما قط وأمضيا معظم سنواتهما معا، وهما لا يفترقان تقريبا ويتشاركان غرفة واحدة في دار لرعاية المسنين خارج بلدة جنت البلجيكية.

ورغم ندمهما أحيانا على عدم وجود أبناء أو أحفاد فإنهما يقولان إن كلا منهما هو أفضل صديق للآخر واحتفلا بعيد ميلادهما بتناول كأس من النبيذ الأحمر الفرنسي.

وبعد مشوار طويل من العمل في سلك القضاء في منتصف القرن العشرين يفضل المسنان المتأنقان التحدث باللغة الفرنسية وينادي أحدهما الآخر باسم "بيير" و"بول".
 

ولا يزال أمامها عامان لكسر الرقم القياسي المسجل باسم الشقيقين الأمريكيين جلين ودال مويار اللذين توفيا عن 105 أعوام.
 

 

 

 
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(الجزيرة)
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