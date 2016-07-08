الأرجنتيني بيلسا يترك لاتسيو بعد يومين من تعيينه

المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا

قال نادي لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة إن مدربه الأرجنتيني الجديد مارسيلو بيلسا استقال من منصبه بعد يومين فقط من تعيينه.

وأضاف بيان النادي "نشعر بدهشة بالغة إزاء استقالة السيد مارسيلو بيلسا. والتي تعتبر انتهاكا واضحا لبنود الاتفاقات التي وقعت في الأسبوع الماضي".

وأوضح لاتسيو أنه يحتفظ بحقه في اللجوء لأي إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقه.

وكان النادي قد أعلن في وقت سابق أن من المتوقع وصول مدرب المنتخبين الأرجنتيني والتشيلي السابق ومعاونيه إلى روما غدا (السبت) وأن عقده تم تقديمه للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وقبل توليه مسؤولية لاتسيو ربطت تكهنات بيلسا بتدريب المنتخب الأرجنتيني خلفا لجيراردو مارتينو الذي استقال بعد الخسارة أمام تشيلي في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وتولى بيلسا – الذي استقال من تدريب أولمبيك مارسيليا الفرنسي بعد أول مباراة في الموسم الماضي – مسؤولية المنتخب الأرجنتيني ست سنوات بين العامين 1998 و2004 وقاد خلالها الفريق للفوز بذهبية أولمبياد أثينا والصعود لنهائي كوبا أمريكا 2004.

وسيتولى سيميوني اينزاغي – الذي كان يدرب الفريق بصورة مؤقتة بعد رحيل ستيفانو بيولي في أبريل/نيسان الماضي – مسؤولية لاتسيو خلال معسكر الإعداد الصيفي.