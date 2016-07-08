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اعتقال 19 بينهم 12 باكستانيا على خلفية تفجيرات السعودية

7/7/2016

تصاعد الدخان بالقرب من الحرم النبوي/ أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مساء الخميس اعتقال 19 شخصا هم سبعة سعوديين و12 باكستانيا بشبهة تورطهم في التفجيرات التي وقعت الاثنين بالمدينة المنورة والقطيف وجدة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) إنه "جرى على خلفية الجرائم الإرهابية التي وقعت بالمدينة المنورة ومحافظتي جدة والقطيف القبض على 19 متهماً ممن توفرت أدلة وقرائن على علاقتهم بها، منهم 7 سعوديين و12 من الجنسية الباكستانية".

كما كشفت الوزارة عن هوية الانتحاري الذي نفذ الاعتداء غير المسبوق على ثاني الحرمين الشريفين، وكذلك أيضا هويات الانتحاريين الثلاثة الذين استهدفوا المسجد في القطيف (شرق).

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(الجزيرة)
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