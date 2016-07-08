أوباما يدعو الناتو للوقوف بحزم أمام روسيا

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما قادة حلف شمال الأطلسي اليوم (الجمعة) إلى الوقوف بحزم أمام روسيا بعد استيلائها على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وقال إن قرار البريطانيين الانسحاب من الاتحاد الأوربي يجب ألا يضعف الحلف.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية بينما وصل أوباما إلى وارسو لحضور آخر قمة لقادة حلف شمال الأطلسي قبل أن يترك منصبه في يناير كانون الثاني.

وقال أوباما أيضا إن "العلاقة الخاصة" التي تربط الولايات المتحدة ببريطانيا ستبقى بعد استفتاء بريطانيا الذي سعى لتجنبه.

وكتب أوباما يقول "العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستبقى. لا أشك في أن المملكة المتحدة ستظل واحدة من أكثر الأعضاء فعالية في حلف شمال الأطلسي". وأضاف أن الاستفتاء أثار أسئلة مهمة عن مستقبل التكامل الأوربي.

ومن المقرر أن يوافق حلف شمال الأطلسي الذي يضم في عضويته 28 دولة اليوم (الجمعة) رسميا على نشر أربع كتائب تعمل بصفة دورية تضم ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف جندي في دول البلطيق وشرق بولندا وذلك لطمأنة دول الجناح الشرقي إلى استعداده للدفاع عنها.

وقال أوباما "في وارسو لا بد أن نؤكد عزمنا- وهو واجبنا بمقتضى البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي- على الدفاع عن كل عضو في حلف شمال الأطلسي".

وأضاف أن الغرب لا بد أن يساعد أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدتها الإقليمية من خلال الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا إلى أن تنصاع تماما لاتفاق لوقف إطلاق النار.

ومضى يقول "نحتاج إلى تعزيز الدفاع عن حلفائنا في وسط وشرق أوربا وزيادة مرونتنا في مواجهة الأخطار الجديدة ومن بينها الهجمات الإلكترونية".