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أمريكا تطرد اثنين من المسؤولين الروس

8/7/2016

الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي – أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة طردت اثنين من المسؤولين الروس في 17 يونيو/ حزيران الماضي ردا على اعتداء ضابط شرطة روسي على دبلوماسي أمريكي بموسكو في وقت سابق من الشهر نفسه.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للصحفيين "في 17 يونيو طردنا اثنين من المسؤولين الروس من الولايات المتحدة ردا على هذا الهجوم" ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل إضافية عن عملية الطرد.

وفي وقت سابق قال كيربي في مؤتمر صحفي إن شرطيا روسيا اعتدى بالضرب على دبلوماسي أمريكي معتمد كان يحاول دخول مجمع السفارة الأمريكية في موسكو في السادس من يونيو/حزيران.

وأضاف "لم يكن هناك أي سبب لهذا التصرف الذي عرض سلامة أحد موظفينا للخطر."

 

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(الجزيرة)
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