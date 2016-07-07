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هاشتاج اليوم العالمي للشكولاتة يتصدر السوشيال ميديا

7/7/2016

هاشتاج اليوم العالمي للشكولاتة يتصدر السوشيال ميديا

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج باسم "#WorldChocolateDay احتفالا بيوم الشكولاتة العالمي الذي يوافق 7 يوليو تموز من كل عام.

ويعد هاشتاج اليوم العالمي للشكولاتة من الأكثر تداولا في العالم اليوم محققا نحو 50 ألف تغريدة بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وتعتبر الشوكولاتة من الحلويات التي لها شعبية كبيرة في أنحاء العالم، ويتم البدء بتصنيع الشوكولاتة بالحصول عليها من أشجار الكاكاو ضمن عملية شاقة جدا، حيث تستخدم 400 حبة كاكاو لصنع رطل واحد من الشوكولاتة، وحوالي ثلاثة أيام لصنع لوح واحد من الشوكولاتة، وتحتاج شجرة الكاكاو 4 أعوام حتى تبدأ الإنتاج من جديد، حيث تنتج شجرة الكاكاو الواحدة حوالي 2500 حبة كاكاو، ويأتي حوالي 70% من كاكاو العالم من غرب أفريقيا منها 40% فقط من كوت ديفوار

المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)
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