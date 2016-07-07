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نتنياهو: سندعم إثيوبيا تكنولوجيًا لتستفيد من مواردها المائية

7/7/2016

ديسالين و نتنياهو – الأناضول

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل ستدعم أديس أبابا، لتمكن إثيوبيا من الاستفادة من مواردها المائية في تطوير الزراعة من خلال مدها بالتكنولوجيا".

وأضاف، في كلمة ألقاها في مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) اليوم الخميس، أن "أديس أبابا تنتهج الطريق الصحيح في التنمية، وسنعمل على دعمها وتعزيز المشاريع التنموية في البلاد".

وأوضح أن "إسرائيل" ستجعل من "إثيوبيا" أكبر دولة  منتجة للألبان في العالم، وستدعمها بكافة أنواع التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا أن هذه رؤيته لإثيوبيا وفق استراتيجية إسرائيل.

وأشار إلى أنه تحدث مع قادة دول شرق إفريقيا حول خطر "الإرهاب". ودعاهم للعمل لمواجهته موحدين.

وتابع، "إسرائيل تسعى لفتح سفارات لها في جميع الدول الأفريقية، كما ترغب من الدول الأفريقية أيضًا بفتح سفاراتها في إسرائيل".

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