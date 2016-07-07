مقتل 23 في غارات روسية وسورية على حلب

إنقاذ طفل من غارة في حلب /أرشيفية

قال مراسل الجزيرة إن عدد قتلى الغارات التي تشنها الطائرات الروسية والسورية على حلب ارتفع إلى 23 قتيلا.

وكثف الطيران الروسي والسوري غاراته على حلب وريفها رغم الهدنة التي أعلن عنها النظام السوري فيما نفت المعارضة المسلحة ما أعلنه النظام عن تمكنه من قطع طريق الكاستيلو الذي يعد المعبر الوحيد لمناطق المعارضة بريف حلب الشمالي، مؤكدة أنها تخوض معارك كر وفر لاستعادة مواقعها.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت مصادر للجزيرة إن الهدنة التي أعلنها النظام خلال عيد الفطر كانت تهدف إلى تخفيف استنفار قوات المعارضة، حيث كثف النظام هجماته وغاراته بعدما اتهم المعارضة بخرق الهدنة وأرسل تعزيزات من لواء القدس الفلسطيني والحرس الثوري الإيراني ومليشيات عراقية.

وذكرت وكالة سانا الرسمية للأنباء (التابعة للنظام) أن قوات النظام سيطرت على مزارع الملاح الجنوبية، وأن طريق الكاستيلو أصبح في مرمى نيرانها، حيث احتفظت تلك القوات بموقعها على بعد نحو كيلومتر واحد من الطريق.

وخلال الليل كثف النظام غاراته بدعم ‏روسي ونجح بالتقدم في منطقتي ‏الملاح و‏المجلة ليسيطر على كتلة الجامع قرب طريق ‏الكاستيلو، في حين أكد ناشطون أن عددا من عناصر "لواء القدس" قتلوا وجرحوا جراء انفجار لغم أرضي خلال محاولتهم التقدم على جبهات مخيم ?‏حندرات في الريف الشمالي لحلب.

وتسبب القصف الجوي والمدفعي المكثف في استحالة العبور من طريق الكاستيلو في بعض الأحيان خلال الأسابيع الأخيرة، لكن قطعه اليوم قد يعزل القطاع الذي تسيطر عليه المعارضة من المدينة المقسمة.

من جانبها قالت الخارجية الأمريكية إنها منزعجة للغاية من استمرار الحكومة السورية في مهاجمة مناطق مثل حلب وريف دمشق، ودعت روسيا لاستغلال نفوذها على سوريا لوقف مثل هذه الهجمات.