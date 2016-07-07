مصر تهدد إيطاليا بفتح المجال أمام الهجرة غير الشرعية

سامح شكري – وزير الخارجية المصري

هددت وزارة الخارجية المصرية إيطاليا بمراجعة التعاون القائم في مجال الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع الليبية بسبب تأييد مجلس النواب الإيطالي قرار وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية احتجاجا على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في وقت سابق هذا العام مشيرة إلى أن هذا قد يستدعي اتخاذ إجراءات "من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم" بين البلدين.

وعبرت الخارجية المصرية عن أسفها لتأييد مجلس النواب الإيطالي القرار مؤكدة أن هذا "لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون بين سلطات التحقيق في البلدين منذ الكشف عن الحادث ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبي على القدرات المصرية في هذا المجال."

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي قد وافق الأربعاء الماضي على قرار بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-16) الحربية.

واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات الخاصة بقضية ريجيني (28 عاما) وسحبت روما في أبريل نيسان الماضي سفيرها لدى مصر للتشاور.

ويمثل قرار مجلس الشيوخ الإيطالي الذي اتخذ الأسبوع الماضي وأيده مجلس النواب أول خطوات تجارية ضد القاهرة.

وصدر قرار مجلس الشيوخ بعد مناقشة حامية انتهت بتصويت 159 نائبا لصالح ما يعرف باسم "تعديل ريجيني" مقابل رفض 55.

واختفى ريجيني طالب الدراسات العليا الذي عكف على دراسة النقابات المهنية المصرية في 25 يناير كانون الثاني الماضي.

وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب على طريق سريع خارج القاهرة في الثالث من فبراير شباط.