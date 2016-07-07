قيادي بالعدالة والتنمية: وفد تركي يزور مصر قريبا

العلاقات بين مصر وتركيا شهدت تدهورا بعد الانقلاب العسكري

أعلن شعبان ديشلي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي أن وفدا تركيا سيزور مصر بعد عيد الفطر في إطار مساعي تسوية العلاقات الخارجية.

وقال ديشلي -خلال حديث له أمام حشد لمنظمات نقابية بمدينة صقاريا بشمال غرب تركيا أمس الأربعاء – إنه "بعد الانفتاح في العلاقات التركية مع كل من روسيا وإسرائيل "سيتم تحسين العلاقات بمصر، وسنرسل بعد العيد هيئة تركية إليها".

وجاء ذلك بعد يوم واحد من تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان أكد خلالها أنه سيتم اتخاذ الخطوات لإعادة العلاقات مع القاهرة، مشيرا إلى أن طريقة مقاربة تحسين تلك العلاقات ستكون مختلفة عما حصل مع كل من إسرائيل وروسيا.

وتقول أنقرة إنها تنوي تطبيع العلاقات مع مصر في المجالات الاقتصادية والسياسية ولكن على المستوى الوطني الوزاري فقط، إلى حين حدوث تغير في مواقف النظام المصري بمجال حقوق الإنسان وموضوع الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه، مع عدم تغير الموقف التركي من نظام عبد الفتاح السيسي.

وشهدت العلاقات بين البلدين تدهورا بعد الانقلاب على حكم الرئيس السابق مرسي في يوليو/تموز 2013، وإدانة تركيا له، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين خاصة بعد تبادلهما طرد السفراء منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013.