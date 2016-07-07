فيديو: لاجئات سوريات يعرضن مأساتهن في عمل مسرحي بلندن

وجدت فاطمة وريم وهما امرأتان سوريتان نزحتا بسبب الحرب في بلدهما، العزاء والسلوى في المسرح والتمثيل.

وفي إنتاج بدأ لأول مرة كمشروع شعبي عام 2013 تم اقتباس وتعديل مسرحية "ملكات سوريا" عن مأساة يوربيدس "نساء طروادة" وسوف تقوم بالتمثيل فيها نساء سوريات هذا الأسبوع في لندن.

وتنسج فاطمة وريم إلى جانب 11 لاجئة سورية غيرهن قصصهن الخاصة عن الحرب داخل أحداث المسرحية الأصلية.

وعرضت المسرحية للمرة الأولى في عام 2013 في العاصمة الأردنية "عمان" التي هربت النساء إليها فرارا من المأساة في سوريا.

وقامت المخرجة المساعدة "شيرين زعمط" بتنظيم العروض التجريبية في عمان لإعدادهن للأداء لأول مرة في بريطانيا في مسرح" أولد فيك" بوسط لندن.

فاطمة عودة سورية تركت منزلها في حمص، مطلع نوفمبر تشرين الثاني عام 2012 مع عائلتها، وإن كانت كثيرا ما تفكر في أقارب تركتهم وراءها في سوريا وتحتفظ بالأمل في العودة في يوم من الأيام. وهي معتادة على العمل في العروض المسرحية عندما كانت طفلة.

وبعد أن وجدت نفسها لاجئة في عمان وجدت القوة في التمثيل مرة أخرى.

ريم صياح، مثل الكثير من الأخريات أعضاء فريق التمثيل في "ملكات سوريا" يعتبر هذا العرض هو أول أداء مسرحي لهن لكنها تقول إنها لا تشعر أنها تمثل.

ويمتد عرض "ملكات سوريا" لساعة وعشر دقائق وسيجري تمثيله باللغة العربية مع عناوين فرعية باللغة الإنجليزية من الخامس حتى التاسع من يوليو تموز قبل أن يتوجه إلى مدن أخرى في البلاد.