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شاهد: مقتل رجل أسود برصاص الشرطة يفجر احتجاجات في أمريكا

7/7/2016

أثارت لقطات في تسجيلين مصورين لإطلاق نار على شاب أمريكي أسود من قبل ضابطي شرطة من البيض إدانة واسعة في الولايات المتحدة، بعدما أظهر التسجيلان ما اعتبر "وحشية" من جانب الضابطين في التعامل مع الشاب القتيل.

ويظهر التسجيلان، اللذان التقطهما شاهدا عيان على الحادث بالهاتف المحمول من زاويتين، قيام الضابطين بطرح الشاب ألتون سترلينغ (37 عاما) أرضا قبل أن يقوما بإطلاق النار على صدره أمام متجر في مدينة باتون روج بولاية لويزيانا الأمريكية.

وقال عبد الله مفلحي، صديق القتيل، وشاهد عيان على الحادث: "أشعر بحزن شديد. إنه فعل شنيع وجنوني".

ويظهر تسجيل مصور التقطه مفلحي بهاتفه قيام أحد الضابطين بإطلاق النار على سترلينغ في الصدر خمس مرات من مسافة قصيرة، بينما قام الآخر بنزع شيء ما من جيب سروال سترلينغ الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأعلن قائد الشرطة في مدينة باتون روج في مؤتمر صحفي أن الضابطين في عطلة إدارية لحين التحقيق، كما قالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستحقق في مقتل سترلينغ، بعدما طلبت أسرة القتيل ومحتجون بإجراء تحقيق مستقل في الحادث.

من جانبه أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما على اطلاع على الحادث، وإنه يشعر بالتعاطف مع أسرة القتيل، لكنه أوضح أن الرئيس لن يعلق على الحادث في ظل التحقيق الذي فتحته وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية بشأنه.

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