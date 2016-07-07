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شاهد: فيل صغير يرفض الابتعاد عن جثة أمه

7/7/2016

رفض فيل صغير الابتعاد عن جثة أمه بعد نفوقها في معركة مع حيوان آخر في ولاية تاميل نادو جنوب الهند أمس الأربعاء.

وهرع فريق من خبراء الحياة البرية إلى مدينة كويمباتور بعد أن بلغتهم أنباء تشبث الفيل البالغ عمره ثلاث سنوات بالبقاء إلى جوار جيفة أمه منذ ما يزيد على  24 ساعة.

ووقع الخبراء في حيرة مع تمسك الفيل الصغير بعدم السماح لهم بأخذ جيفة أمه النافقة (25 عاما).

وقال خبير يدعى محمد سليم "إنه لأمر محزن أن يحدث ذلك. نود أن نعرف سبب نفوق أُنثى الفيل. لكن ذلك لن يتم ما لم نتمكن من تشريح الجيفة. ولن يتسنى لنا تشريح الجيفة ما لم يبتعد عنها الفيل الصغير. بالتالي فنحن نتطلع إلى ابتعاد الفيل الصغير عن جيفة أمه النافقة. إنه أمر مثير للشفقة".

وينتظر منقذون أن يبتعد الفيل الصغير عن جيفة أمه وحده قبل أن تبدأ في التحلل.

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(الجزيرة)
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