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شاهد: صور لأوباما بالزي الإسلامي تثير الجدل في أمريكا

7/7/2016

صور للرئيس الأمريكي مرتديا الزي الإسلامي/ فوكس نيوز

عرضت قناة فوكس نيوز الأمريكية صورا قديمة للرئيس الأمريكي باراك أوباما وهو يرتدي زيا "إسلاميا" خلال حفل زفاف لأخيه غير الشقيق "مالك" تعود إلى سنوات طويلة مضت.

ونشر الصحفي الأمريكي والمقدم التلفزيوني المعروف بيل أورولي، الصور التي يظهر فيها أوباما، مشيرا الى أنها دليل على "روابط عميقة بين الرئيس الأمريكي والدين الإسلامي"، فيما جاء نشر الصور المشار إليها في أول أيام عيد الفطر المبارك حيث يحتفل ملايين المسلمين في مختلف أنحاء الكرة الأرضية بمناسبة انتهاء شهر رمضان.

وذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية أنه "من الصعب جدا تحديد مكان التقاط هذه الصور بشكل دقيق، لكن ناشرها يقول إنها تعود إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي، وكانت في ميريلاند بالولايات المتحدة".

وشنت فوكس نيوز هجوما على أوباما و اتهمته بدعم تنظيم الدولة والسماح له بالتمدد في منطقة الشرق الأوسط.

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(الجزيرة)
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