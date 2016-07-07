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شاهد: رونالدو وناني يصعدان بالبرتغال لنهائي يورو 2016

6/7/2016

 هز كريستيانو رونالدو وناني الشباك ليسجلا هدفين سريعين في بداية الشوط الثاني لتفوز البرتغال 2-صفر على ويلز وتبلغ نهائي بطولة أوربا 2016 لكرة القدم المقامة في فرنسا.

وبعد شوط أول حفل بالتوتر وغلب عليه الجانب الخططي كسر رونالدو حالة الجمود بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما ارتقى بشكل رائع لتمريرة زميله رفائيل جيريرو العرضية المتقنة ليضعها في الشباك.

وصنع رونالدو الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق عندما سدد الكرة في المنطقة ليحول ناني اتجاهها الى شباك  الحارس وين هينيسي.

وستلتقي البرتغال – التي صعدت أيضا إلى النهائي في 2004 قبل أن تخسر أمام اليونان – مع الفائز من مواجهة ألمانيا وفرنسا البلد المنظم  في النهائي يوم الأحد المقبل.

ورفع رونالدو وناني حصيلتهما من الأهداف في البطولة إلى ثلاثة بعدما فازت البرتغال لأول مرة بمباراة خلال وقتها الأصلي في هذه النسخة من بطولة أوربا.

 

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