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شاهد: جهاز يساعد الحوامل على الحصول على مقعد في القطار

7/7/2016

إذا كنتِ امرأة حاملا في كوريا الجنوبية وتواجهين متاعب بسبب اضطرارك للوقوف في قطارات الأنفاق المزدحمة فليس عليك سوى حمل جهاز صغير أثناء الركوب، وسوف يتكفل مترو الأنفاق بالباقي.

فقد أطلقت سلطات النقل في كوريا الجنوبية حملة لتمكين النساء الحوامل من الحصول على مقعد للجلوس في قطارات الأنفاق عبر توزيع أجهزة دائرية صغيرة لا يزيد قطر الواحد منها عن بوصتين تحمله المرأة الحامل أثناء ركوبها لقطارات الأنفاق.

ويعمل الجهاز بتقنية البلوتوث، وتحمله المرأة الحامل أو تثبته في ملابسها، ويمكن رصده إذا اقترب من أجهزة استشعار تم تركيبها في القطارات، فيصدر الجهاز ضوءا ورديا ينبه الركاب إلى وجود امرأة حامل واقفة ولا تجد مقعدا للجلوس عليه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أطلق عليها "الضوء الوردي"، وجرى تجريبها على 500 امرأة حامل في مدينة بوسان، ثاني أكبر مدن كوريا الجنوبية.

وقالت تشونغ-هي، وهي سيدة حامل في الخامسة والثلاثين من عمرها، تعليقا على هذه الخطوة: "نادرا ما يُعرَض على النساء الحوامل الجلوس في وسائل النقل العام. لكن الآن يقوم الناس بتمكيني من الجلوس بسبب الضوء الوردي، وهو أمر يشعرني بشعور أفضل بكثير، ويجعلني أكثر راحة في استخدام النقل العام".

وكشفت دراسة أن بعض الركاب يترددون في التنازل عن مقاعدهم للنساء الحوامل لأنهم لا يكونون متأكدين من كون المرأة حاملا أم لا. وهنا يأتي دور هذا الجهاز الذي لا يدع مجالا للشك في هذا الأمر.

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