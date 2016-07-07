شاهد: تفجير في مجمع للبتروكيماويات في إيران

قالت وزارة النفط الإيرانية على موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم الخميس إنه تمت السيطرة على حريق اندلع في مجمع بو علي سينا للبتروكيماويات.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) أن الحريق اندلع في المجمع الواقع بمدينة بندر ماهشهر بجنوب غرب البلاد أمس الأربعاء من دون حدوث خسائر في الأرواح.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن مسؤول محلي من إقليم خوزستان الإيراني قوله "تمت الحيلولة دون امتداد الحريق إلى وحدات أخرى من المحطة… وجرى احتواؤه الآن."

وذكرت شانا أن التحقيقات جارية حاليا للوقوف على أسباب الحريق.

وأعلنت حركة تسمى نفسها "صقور الأحواز" مسؤوليتها عن استهداف المنشأة النفطية، وقالت في بيان وزع في مدينة ماهشهر، إن الاستهداف جاء ردا على السياسات الإيرانية التعسفية التي تمارسها ضد الشعب العربي الأحوازي، وبسبب التدخل السافر والجرائم الإيرانية في سوريا والعراق واليمن، حسبما ذكر البيان.