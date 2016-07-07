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شاهد: الثيران تطارد الجماهير في شوارع إسبانيا

7/7/2016

أصيب أربعة أشخاص على الأقل في المهرجان السنوي للثيران بمدينة بامبلونا الإسبانية، والذي يشهد مطاردة عدد من الثيران لآلاف الأشخاص في شوارع المدينة الضيقة.

ونقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفى المدينة مصابين بجروح في الرأس، بينما أصيب الرابع في ذراعه، حسبما أفادت مصادر طبية.

واستغرقت المطاردة دقيقتين و28 ثانية، واستخدم في المطاردة 6 ثيران طاردت آلاف الأشخاص من هواة الإثارة والمغامرة الذين يأتي بعضهم من خارج إسبانيا.

ويقام هذا الحدث سنويا بمدينة بامبلونا شمالي إسبانيا، وتتكرر هذه الفعالية عدة مرات ضمن ما يعرف بمهرجان سان فيرمين، الذي يجتذب آلاف السياح الأجانب سنويا.

ويقام المهرجان سنويا لمدة تسعة أيام، وقد اجتذب شهرة عالمية بعد رواية الكاتب الأمريكي إرنست هيمنغواي "الشمس تشرق أيضا" عام 1926، والتي أشار فيها إلى هذا التقليد.

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(الجزيرة)
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