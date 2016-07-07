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شاهد:الرئيس الأوغندي يطلق على إسرائيل "فلسطين" بحضور نتنياهو

7/7/2016

استخدم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني اسم "فلسطين" في حديثه عن إسرائيل عدة مرات خلال كلمة له بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي زار أوغندا هذا الأسبوع ضمن جولة إفريقية.

ونادرا ما ذكر الرئيس الأوغندي في خطابه كلمة "إسرائيل"؛ حيث ذكر اسم "فلسطين" بدلا منها في أغلب الأحيان.

ومثل الموقف حرجا لنتنياهو، الذي اختار توقيت زيارته لأوغندا لتوافق الذكرى الأربعين لمقتل شقيقه على أيدي مجموعة تابعة للمقاومة الفلسطينية أثناء ما عرف بعملية عنتيبي في أوغندا.

وقال موسيفيني في كلمته: "الحدث الحزين الذي وقع منذ 40 عاما تحول إلى رابطة جديدة بين ’فلسطين‘ وإفريقيا. أقول إن هذه رابطة جديدة بين إفريقيا و’فلسطين‘ لأن هناك أحداثا سابقة ربطت بينهما".

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن محطات الإذاعة الإسرائيلية قطعت بث كلمة موسيفيني بعد تكراره لاسم "فلسطين" بدلا من "إسرائيل".

وقام نتنياهو هذا الأسبوع بجولة إفريقية استغرقت 4 أيام، هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي منذ ثلاثة عقود، اجتمع خلالها بزعماء سبع دول.

المصدر : الجزيرة مباشر
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