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رونالدو يتقاسم لقب الهداف التاريخي لبطولات اليورو مع بلاتيني

7/7/2016

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو – رويترز

كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على موعد مع التاريخ بعدما تقاسم لقب الهداف التاريخي لبطولات كأس الأمم الأوروبية مع أسطورة الكرة الفرنسي ميشيل بلاتيني برصيد تسعة أهداف.

وسجل رونالدو الهدف الأول للبرتغال في مرمى ويلز في الدقيقة 50 خلال لقائهما الذي انتهى بفوز المنتخب البرتغالي بهدفين نظيفين   أمس الأربعاء بمدينة ليون بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) المقامة حاليا بفرنسا.

وتابع رونالدو تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق رافاييل غوريرو ليسجل ضربة رأس رائعة داخل الشباك.

وأصبحت الفرصة مواتية أمام رونالدو للانفراد بلقب الهداف التاريخي لليورو حال نجاحه في هز الشباك في المباراة النهائية يوم الأحد القادم التي سيلتقي خلالها المنتخب البرتغالي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين منتخبي ألمانيا (بطل العالم) وفرنسا (البلد المضيف)  والتي ستجرى اليوم الخميس.

وبات رونالدو أول لاعب ينجح في هز الشباك في مباراتين مختلفتين بالدور قبل النهائي منذ عام 1964 بعد الروسيين فلانتين ايفانون وفيكتور بونيدلينك، اللذين قادا الاتحاد السوفيتي السابق للفوز 3 / صفر على الدنمارك بعد أربع سنوات من مباراة قبل النهائي التي فاز فيها فريقهما على تشيكوسلوفاكيا بالنتيجة ذاتها في النسخة الأولى للبطولة عام 1960.

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