البث الحي
منوعات

حكم نرويجي لإدارة لقاء الأهلي والزمالك بالدوري المصري

7/7/2016

فريق الأهلي المصري/ أرشيفية

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس عن أن قمة الأهلي وغريمه الزمالك التي ستجمع بينهما السبت لحساب ختام الدوري الممتاز سيقودها الحكم النرويجي سفين أودفار موين.

وقال الاتحاد في بيان له إن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور اختارت طاقما نرويجيا لإدارة المباراة، يتألف من موين حكما للساحة، إضافة إلى المساعدين كيم توماس وفرانك آندس وكين هنري جونسن حكما رابعا.

وقال القائم بإدارة أعمال الاتحاد المصري ثروت سويلم لموقع الاتحاد: "تقرر إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الأسبوع 34 الأخير بملعب الجيش في السويس".

وكانت الجهات الأمنية رفضت إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت بضواحي العاصمة القاهرة.

وحسم الأهلي لقب الدوري المحلي للمرة 38 في تاريخه قبل جولتين على نهاية المسابقة.

المزيد من منوعات

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)