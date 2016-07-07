حكم نرويجي لإدارة لقاء الأهلي والزمالك بالدوري المصري

فريق الأهلي المصري/ أرشيفية

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس عن أن قمة الأهلي وغريمه الزمالك التي ستجمع بينهما السبت لحساب ختام الدوري الممتاز سيقودها الحكم النرويجي سفين أودفار موين.

وقال الاتحاد في بيان له إن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور اختارت طاقما نرويجيا لإدارة المباراة، يتألف من موين حكما للساحة، إضافة إلى المساعدين كيم توماس وفرانك آندس وكين هنري جونسن حكما رابعا.

وقال القائم بإدارة أعمال الاتحاد المصري ثروت سويلم لموقع الاتحاد: "تقرر إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الأسبوع 34 الأخير بملعب الجيش في السويس".

وكانت الجهات الأمنية رفضت إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت بضواحي العاصمة القاهرة.

وحسم الأهلي لقب الدوري المحلي للمرة 38 في تاريخه قبل جولتين على نهاية المسابقة.