القبض على الإعلامي المصري توفيق عكاشة

الإعلامي المصري توفيق عكاشة

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن قوات من الشرطة بمحافظة الدقهلية "شمال" ألقت القبض على الإعلامي وعضو مجلس الشعب المفصول توفيق عكاشة ، بتهمة خطف نجله من زوجته السابقة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا من طليقة توفيق عكاشة، تتهم فيه الأخير بخطف نجلهما يوسف " 10 سنوات "، وألقى القبض على عكاشة، وأحيل للنيابة للتحقيق.

وبدأت النيابة صباح الخميس، التحقيق مع توفيق عكاشة واستمعت إلى أقول مقدمة البلاغ التي قالت إن عكاشة خطف ابنها رغم عدم اعترافه به طوال السنوات الماضية، ورفض رؤيته في أكثر من مرة، لمساومتها لإجبارها على التنازل عن قضايا حبسه المرفوعة منها ضده لامتناعه عن سداد نفقة ابنه، وقدمت للنيابة أحكام الحبس ضد طليقها، والتي تثبت أنه كان ممتنعا عن دفع نفقة نجله.

وأمرت النيابة بتسليم يوسف نجل توفيق عكاشة، لوالدته كونه في فترة الحضانة، وتم ترحيل عكاشة لقسم الشرطة انتظارا لقرار النيابة.

وعكاشة كان عضوا في مجلس النواب، قبل إسقاط عضويته، لاستقباله السفير الإسرائيلي في منزله، ما أثار جدلا واسع النطاق في مصر وأدى إلى مطالبة بعض النواب بإسقاط عضويته، كما يُذكر أنه في أول ظهور له في اجتماع المجلس بعد زيارة السفير ضربه أحد النواب بالحذاء كتعبير عن سخطه من استضافة عكاشة السفير.