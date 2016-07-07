العثور على أجزاء من الطائرة المصرية على شاطئ بإسرائيل

إحدى طائرات شركة مصر للطيران / أرشيفية

قالت السلطات الإسرائيلية إن أجزاء من حطام طائرة الركاب المصرية التي سقطت في البحر الأبيض المتوسط في التاسع عشر من شهر آيار /مايو الماضي يعتقد أنها انجرفت إلى شاطئ مدينة نتانيا شمال إسرائيل .

وذكر موقع "تايمز أوف اسرائيل " أن أجزاء من الطائرة ظهرت على خط الشاطئ صباح اليوم الخميس وقامت إسرائيل بإبلاغ فرنسا، التي أقلعت منها الطائرة ، ومصر بما تم اكتشافه.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات للأجهزة المعنية بالاتصال بمصر لتسليم هذه الأجزاء من الطائرة في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الطائرة التي كانت قادمة من باريس في طريقها إلى القاهرة قد سقطت في البحر المتوسط وتوفي كل ركابها وأفراد الطاقم البالغ عددهم 66 شخصا في الحادث وتم حتى الآن انتشال أشلاء لركاب والصندوقين الأسودين اللذين يجرى فحصهما للوقوف على أسباب تحطم الطائرة .