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الشرطة البريطانية تحذر السكان من حيوان وشق هارب

7/7/2016

وشق من فصيلة الحيوانات المفترسة المهددة بالانقراض

قالت الشرطة البريطانية إن قطا بريا من نوع " وشق" هرب من حديقة حيوانات في جنوب غرب البلاد.

وحذرت الشرطة السكان في المناطق المحيطة من الحديقة من الاقتراب من القط في حالة العثور عليه لكونا ربما يكون خطرا عليهم.

وأضافت الشرطة أن القط المفقود يبلغ من العمر عامين وأصدرت بيانا قالت فيها :" لا ينبغي الاقتراب منه في حالة العثور عليه لأنه يمكن أن يصبح خطيرا إذا شعر بالانزعاج".

وتابعت :" يتم حاليا وضع الفخاخ التي تحتوي على اللحوم في محيط حديقة الحيوان لجذب الوشق والإمساك به".

كما خصصت الشرطة طائرة هليكوبتر للبحث عن القط البري كما ناشدت الجمهور الاتصال برقم الطوارئ إذا تمت مشاهدته.

والوشق هو حيوان مفترس معرض للانقراض وكان موجودا في بريطانيا منذ أكثر من ألف عام.

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(الجزيرة)
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