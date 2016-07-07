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الجنسية الإسرائيلية تلغي مباراة بين غانا والجزائر

7/7/2016

المنتخب الوطني الجزائري – أرشيفية

قالت وسائل إعلام جزائرية وإسرائيلية إن الجزائر ألغت مباراة ودية كانت ستلعبها مع غانا بسبب الجنسية الإسرائيلية لمدرب المنتخب الغاني.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن المنتخب الوطني الجزائري ألغى المباراة الودية مع غانا لأنه يرفض استقبال أفرام غرانت مدرب المنتخب الغاني الإسرائيلي الجنسية، كما رفضت السلطات الجزائرية منحه تأشيرة دخول للجزائر.

ويتولى أفرام غرانت تدريب الفريق الغاني منذ نحو عامين وصعد اسمه في الأوساط الرياضية منذ عام 2007 عندما تولى تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي، كما شغل أيضاً منصب مدرب منتخب إسرائيل بين الأعوام 2002 و2006.

وكان من المقرر أن يلعب المنتخب الجزائري والغاني مباراة ودية للتحضير للتصفيات المؤهلة لكاس افريقيا 2017 ومونديال روسيا 2018.

المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)
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