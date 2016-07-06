يبلغ عن والده لحرقه محصول "الحشيش"

قطع حشيش – الجزيرة

ذكرت تقارير اليوم الأربعاء أن رجلا غاضبا اتصل بالشرطة بعد أن أحرق والده نباتات القنب الهندي (الحشيش) بعد مشادة حامية الوطيس بينهما.

وكان الابن قد عاد إلى منزل والده في قرية "دومبتي دو" النائية في الإقليم الشمالي بأستراليا قبل بضعة أشهر وبدأ في زراعة قطعة أرض بنبات القنب الهندي بشكل غير قانوني.

وقالت شرطة الإقليم الشمالي لقناة "إن.تي.نيوز" الاخبارية إنها تلقت مكالمة هاتفية من الابن الغاضب بأن والده أزال المحصول وألقى به في مدفأة حطب بعد مشادة معه.

وقالت مسؤولة الشرطة لويس جورجنسن لصحيفة "داروين" إن "الابن استبد به الحنق والغضب الشديد".

وأضافت "لقد تم استجوابه بشأن ما إذا كان يدرك بأن حيازة القنب الهندي غير قانونية وأن ذلك يعرضه للمساءلة القانونية ".

وتابعت "بدا أنه كان يعتقد أن إتلاف (القنب) أسوأ بكثير من حيازته في المقام الأول".

وأضافت جورجنسن أنه لم توجه أي اتهامات له.

وذكرت جورجنسن أن "لقد انمحى الدليل إلى جانب تشويه سمعة والده،" فقد انتقل الآن للإقامة مع أقرباء آخرين".