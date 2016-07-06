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محكمة إسبانية تعاقب ميسي بالسجن 21 شهرا

6/7/2016

ليونيل ميسي نجم برشلونة أمام المحكمة

ذكر بيان صادر عن محكمة في برشلونة اليوم الأربعاء إنه تمت معاقبة ليونيل ميسي نجم برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بالسجن لمدة 21 شهرا بعد إدانته بارتكاب ثلاث تهم تتعلق بالتهرب الضريبي.

كما قضت المحكمة أيضا بسجن خورخي والد لاعب المنتخب الأرجنتيني لمدة 21 شهرا أيضا عن نفس التهم الثلاث. وتابع البيان أنه يمكن للاثنين استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية.

ومع ذلك ووفقا للقانون الإسباني فإنه يمكن إيقاف تنفيذ أي حكم قضائي مدته أقل من عامين وهو ما يعني أن ميسي ووالده من غير المحتمل أن يمضيا تلك العقوبة. 

وأمرت المحكمة ميسي بدفع نحو مليوني يورو (2.21 مليون دولار) بينما أمرت والده بدفع 1.5 مليون يورو كغرامة لارتكابهما تلك التهم.

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