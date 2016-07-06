مارتينو يستقيل من تدريب منتخب الأرجنتين

خيراردو مارتينو – رويترز

قدم مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم خيراردو مارتينو استقالته من منصبه أمس بعد اجتماعه بالاتحاد المحلي، بحسب ما ذكر الأخير في بيان رسمي.

وقال مارتينو في بيان الاتحاد إنه ترك الجهاز الفني بسبب خلافات إدارية في الاتحاد وصعوبات في جمع فريقه قبل الألعاب الأولمبية.

وأضاف أن القرار جاء "بسبب قلة الوضوح في تعيين مسؤولين للاتحاد المحلي وعقبات جدية تحول دون جمع الفريق قبل ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية".

وتأتي استقالة مارتينو قبل شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، إذ تذمر المدرب من تأخر الأندية في إرسال لاعبيها إلى المنتخب المشارك، بحسب الصحف.

وكانت الأرجنتين خسرت نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم أمام تشيلي للمرة الثانية على التوالي في نهاية الشهر الماضي، مما دفع نجمها الأول ليونيل ميسي إلى إعلان اعتزاله دوليا.

واستلم مارتينو مهامه بعد مونديال 2014 خلفا لأليخاندرو سابيلا بعد قيادة برشلونة الإسباني لفترة وجيزة لم يحقق فيها أي نجاح.

وفي 29 مباراة تحت إشرافه فاز منتخب الأرجنتين 19 مرة وتعادل سبع مرات وخسر ثلاث مرات.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الأرجنتينية خيراردو فيرثين قد حذر الثلاثاء الماضي من أن هناك "فرصة بنسبة 50%" لغياب الأرجنتين عن الأولمبياد بسبب تأخر الأندية في السماح للاعبيها بالانضمام إلى المنتخب الأولمبي، مما أثار حفيظة مارتينو.